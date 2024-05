Rapazes que vendiam drogas conseguirar dar pinote

e fugir em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na últimas sexta-feira. Os GMs correram atrás, e conseguiram obter sucesso na recuperação da droga que estava sendo vendida. O caso aconteceu no Conjunto Roberto Romano, periferia da cidade.

Abaixo a resenha divulgada pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL

.Santa Bárbara d’Oeste-SP

.

.APOIO TÁTICO 01

.🚨 Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Sernajoto

.APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Washington

.

.📍DATA: 17 de maio de 2024

.📍HORA: 22:35

.📍LOCAL: Rua Hilda Helena de Oliveira, Bloco 80.

.

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

.

.

Equipes de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo pelo conjunto habitacional Roberto Romano,avistaram um indivíduo com vestes escuras de frente ao bloco 80, entregando algo a um motociclista, e ao visualizar as equipes se evadiu em desabalada carreira pro interior do bloco. Já o indivíduo na moto acelerou e deixou o local rapidamente.

As equipes adentraram ao interior do bloco no encalço do indivíduo, não obtendo êxito em alcançá-lo. Sendo então realizado uma varredura pelo trajeto da fuga, e em um dos compartimentos de botijão de gás foi localizada uma sacola plástica contendo entorpecentes embalados e já prontos para venda, totalizando:

✔️202 eppendorfs de cocaína;

✔️131 porções de maconha;

✔️38 pedras de crack;

✔️ 5 Skank .

Diante dos fatos, todo material foi apresentado junto ao plantão policial e após elaboração do B.O/P.C permaneceram apreendidos.