Um estudo recente da Play Pesquisa, envolvendo quase 800 participantes das classes A, B e C em todo o país, traz luz sobre a transformação do papel dos avós na sociedade brasileira. Representando um segmento significativo de 73 milhões de possíveis avós entre 40 e 80 anos, os dados apontam para uma integração cada vez maior desses avós na vida cotidiana dos netos, trazendo benefícios recíprocos e fortalecendo os laços familiares. O estudo destaca várias facetas da vida dos avós modernos: 58% ajudam ativamente nas tarefas diárias dos netos,

enquanto 86% têm condições de dar presentes mais caros, evidenciando um envolvimento tanto prático quanto afetivo.

Surpreendentemente, 90% estão equipados com smartphones e ativos nas redes sociais, mostrando uma adaptabilidade impressionante às novas tecnologias.

Além disso, 91% são percebidos como afetuosos

66% frequentemente brincam e entretêm seus netos, consolidando seu papel como fontes de alegria e estabilidade emocional na família. A Oficina do Livro Editora, liderada por Silvia Securato (71 anos), que já publicou mais de 30 livros infantis, criados por meio da interação avós e netos, abre portas para que escritores 60+ publiquem suas obras, garantindo um legado de conhecimento e interação entre gerações. A editora destaca-se pela assessoria personalizada, distribuição ampla e apoio ativo aos autores, refletindo a especialização necessária para atender ao público longevo com eficiência e sensibilidade. “Este trabalho fortalece a identidade familiar e a transmissão cultural de valores entre gerações, se caracterizando como presente ideal para os avós eternizarem seu importante papel nas famílias brasileiras. Longe de serem figuras periféricas, eles estão no coração da dinâmica familiar, oferecendo apoio, tradição e inovação.” Comenta Silvia Securato. SOBRE A OFICINA DO LIVRO EDITORA A Oficina do Livro é dedicada a capturar e celebrar as histórias que marcam nossas vidas, promovendo a ligação entre gerações. Nossas publicações e serviços visam fortalecer os laços familiares e preservar as tradições culturais por meio da literatura. Convidamos avós e netos a compartilharem suas histórias conosco e a descobrirem como a literatura pode enriquecer suas relações.