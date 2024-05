Vira lata fica de tocaia para seguir Motoboy no RJ

🚨VEJA: Motoboy registra o ‘modus-operandi’ do vira lata mais

Sensitiva que anteviu desastres no sul, prevê escândalo no governo e desastres em mais estados

Em setembro de 2023, a sensitiva Izadora Morais chocou a web ao prever uma série de desastres naturais no Rio Grande do Sul, estado onde mora, inclusive. Na época, a vidente anteviu as regiões atingidas, alertou para chuvas volumosas, deslizamentos de terra, rompimento de barragem e rajadas de vento, que ainda vão afetar as cidades. Ela revelou tudo em detalhes no seu Instagram. Agora, Izadora faz nova previsão, alertando para um rombo milionário.

“As cartas me mostravam uma tragédia acontecendo, sonhei com tudo o que está acontecendo agora. Felizmente as chuvas pararam, mas haverá uma ventania terrível assim que tudo se normalizar. O povo deve continuar em alerta. E mais, haverá um rombo nos cofres públicos. Serão desviadas verbas de moradias. Vai ser um escândalo nacional. E os envolvidos pagarão por isso. Essa minha previsão é antiga”, garante.

Esse caso de corrupção, inclusive, já tinha sido previsto em setembro do ano passado. Na época, Izadora contou que o estado entraria em emergência e que receberia ajuda de todo o Brasil. “Já tinha alertado sobre isso lá atrás, esse escândalo político vai aparecer. Na época eu disse que haveria uma mobilização nacional e que verbas seriam desviadas. Falei no ano passado: muita ajuda não vai chegar! E essa previsão se tornará realidade em breve”.

Izadora ainda revela que outros estados vão sofrer com desastres semelhantes, incluindo Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Essas regiões, segundo ela, precisam entrar em alerta desde já. “Os governos já devem monitorar os riscos, pensar em medidas de proteção e de recuperação também. As previsões são certeiras. Vai acontecer até o fim do ano”, prevê.

Conhecida como a vidente de famosos, Izadora acumula uma série de acertos envolvendo figuras públicas. Foi ela que antecipou a entrada de Yasmin Brunet no BBB, previu a gravidez de Viih Tube, acertou sobre o afastamento de Silvio Santos do SBT e falou sobre as polêmicas de Larissa Manoela e Ana Hickmann, por exemplo. Além disso, previu ataques terroristas em escolas e outras tragédias naturais.

“Assim como previ a situação desumana dos Yanomami, quando ninguém falava sobre isso, nem todos acreditaram quando falei da situação no sul. Mas as cartas me mostram uma série de desastres, infelizmente. Isso é um sinal para ficarmos preparados, em alerta”, diz. Na web, ela agradeceu o apoio e carinho dos fãs. “Gratidão por toda a ajuda e por acreditarem e rezarem por mim. Estou aqui para alertar, não para gerar caos”.

