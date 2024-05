Educação Infantil entrega Carta de Intenção às famílias de Americana

Creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Casas da Criança de Americana

iniciaram, nesta quarta-feira (8), a entrega da Carta de Intenções para as famílias dos bebês e crianças atendidos nas unidades.

O documento é preparado pelos professores, sob orientação da unidade de Desenvolvimento Pedagógico da Secretaria de Educação de Americana, e contém as intenções pedagógicas de cada professor para sua turma. A Carta de Intenções é compartilhada para que as famílias tenham conhecimento do trabalho desenvolvido na Educação Infantil.

A Casa da Criança Juriti, no Jardim São Roque, organizou um café da manhã para fazer a entrega às famílias. Com uma presença expressiva, a ação foi avaliada positivamente pela gestão da escola e pela Secretaria, como explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“É importante que pais e responsáveis pelas crianças saibam a dedicação e comprometimento dos nossos professores com uma Educação de qualidade, como estabelecido pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi para Americana. A Carta de Intenções traz este olhar atento dos educadores e demonstra o que será trabalhado durante todo o ano na Educação Infantil”, declarou Ghizini.

