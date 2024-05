A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (9) sessão solene

para a entrega do Prêmio “Geraldo Pinhanelli” de Comunicação aos profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades no município. Instituída pelo decreto legislativo nº 444/2009, a premiação tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar os profissionais de comunicação que trabalham em Americana.

Dividido em seis categorias, o prêmio teve como vencedores os seguintes profissionais: Nayara Bonganha (assessoria de imprensa – Tantas Comunicação); Willian Moreira (jornalismo digital – Portal de Americana); Claudeci Junior e Marcelo Rocha (fotojornalismo – ambos do jornal O Liberal); Patrícia Zepelin (radiodifusão – Rádio Azul); Henrique Fernandes (jornalismo impresso – jornal Todo Dia); e Carlos Kabela (telejornalismo – TV Todo Dia).

Leia + sobre política regional

Participaram da solenidade o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), os vereadores Leco Soares (Podemos) e Thiago Martins (PL), o autor do decreto que criou a homenagem, vereador da 14ª e 15ª legislaturas Luiz Antonio Crivelari, o vice-prefeito de Americana Odir Demarchi e o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação Leon Botão, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara enalteceu a história dos profissionais de imprensa de Americana e parabenizou os vencedores. “Se nós temos hoje grandes profissionais da comunicação, é porque no passado tivemos grandes nomes no jornalismo ou na fotografia que despertaram o interesse. Não podemos esquecer o grande Geraldo Pinhanelli, que dá nome ao prêmio e tinha um importante trabalho social. A cidade de Americana tem um carinho e respeito pela imprensa, são pessoas que trabalham 24 horas por dia para nos trazer informações com credibilidade”, disse.

Os vereadores presentes também destacaram o trabalho desenvolvido pelos ganhadores do prêmio. “Gostaria de cumprimentar a todos, cada um com seu dom dentro da área. Além de parabenizar, quero agradecer pela dedicação ao trabalho, pelo amor e pela amizade. O que vamos levar para a vida é esse respeito e admiração mútua que construímos”, falou Leco.

“Para nós é uma enorme gratidão, não temos vocês apenas como profissionais, mas durante os anos a gente acaba se relacionando e hoje temos essa amizade. Esse profissionalismo de vocês é que nos permite confiar e estreitar essa relação. Nós como pessoas públicas temos que ter o discernimento do papel da imprensa, pois o trabalho de vocês é esse mesmo, levar informação correta à população”, destacou Martins.

O jornalista Carlos Kabela, vencedor na categoria televisão, utilizou a palavra para agradecer em nome de todos os homenageados. “Comunicar é uma arte que nos traz felicidade. É muito gratificante saber que temos pessoas de todos os lugares nos ouvindo. Nessa caminhada eu vi muitas fases, desde quando os repórteres estavam sempre nas ruas e hoje vemos as redações cheias para que as redes sociais possam ser abastecidas. Agradeço pelo prêmio, aos meus familiares e que ano que vem tenhamos aqui mais pessoas marcantes para a comunicação de Americana”, discursou.

Vencedores – Os vencedores do Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação 2024 foram os mais votados em suas categorias na votação feita pela Câmara com profissionais de comunicação que atuam na cidade:

ASSESSORIA DE IMPRENSA – NAYARA LOURENÇO BONGANHA

Formada em Jornalismo, assessora de imprensa e fotojornalista, ingressou na área da Comunicação aos 15 anos, como colaboradora dos Jornalistas Livres. Foi responsável pela cobertura de diversos movimentos sociais no Brasil e em Portugal. Trabalhou em 2023 como repórter no jornal TodoDia. Atualmente, é assessora de imprensa do Tivoli Shopping, através da agência Tantas Comunicação, além de trabalhar com comunicação política.

FOTOJORNALISMO – CLAUDECI DA SILVA JUNIOR

Barbarense, filho de Vilma Guarnieri e Claudeci da Silva, formado em Marketing, atua na fotografia desde seus 14 anos. Entrou no mundo fotojornalismo aos 20 anos no jornal Todo dia de Americana, por onde atuou por quase 6 anos, ainda passou pela revista tudo up, até chegar à Câmara Municipal de americana, onde atuou por pouco mais de 3 anos. Fotógrafo do Grupo O Liberal de Comunicação de 2021 a 2024.

FOTOJORNALISMO – MARCELO CORREIA DA ROCHA

Marcelo Correia da Rocha, trabalha com fotos há mais de 30 anos. Começou no jornal Liberal como laboratorista, revelando os filmes dos fotógrafos. Teve passagens pela prefeitura de Americana e jornal Todo Dia. Realizou trabalhos publicitários em São Paulo e cobertura de campanha política em 2004, voltando ao Liberal, onde está há 20 anos.

JORNALISMO DIGITAL – WILLIAN MOREIRA DELGADO

iniciou a carreira no jornalismo ainda quando cursava Publicidade na Faculdade de Americana. Atuou como editor e repórter na TV Todo Dia e apresentador na TV IN. Foi editor da Revista Class e prestou assessoria de imprensa em agências da cidade. Em novembro de 2014 fundou o Portal de Americana, onde se dedica há quase 10 anos.

JORNALISMO IMPRESSO – HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA

Formado em jornalismo pela PUC-Campinas, começou sua carreira no jornalismo impresso como repórter na editoria de Cidades do Liberal, em outubro de 2013. Morou em Porto Alegre e retornou a Americana em 2022, ingressando no jornal Todo Dia. Foi editor responsável pelo Caderno Especial de aniversário de Americana, lançado em agosto de 2022, quando o município completou 147 anos. Em 2023, assumiu o cargo de editor assistente na TV TODODIA.

RADIODIFUSÃO – PATRÍCIA ZEPELIN

Formada em Relações Públicas com ênfase em comunicação empresarial, trabalhou nas prefeituras de Americana e Sumaré com comunicação pública. Atuou como consultora de comunicação e marketing. Desde 2023 atua como jornalista e relações públicas na Rádio Azul AM / FM, desenvolvendo e gerenciando conteúdo para plataformas de mídia social e criando conteúdos publicitários.

TELEVISÃO – CARLOS ALBERTO SACILOTTO, O KABELA

Trabalhando com comunicação há 40 anos, trabalhou nas principais emissoras de rádio de Americana – Vox 90, Notícia FM, Rádio Azul e Rádio Você, atual Rádio Clube, onde iniciou a carreira em 1984. Atuou na Band News Campinas por um ano e é locutor esportivo na CBN Campinas desde 2013. Atualmente, é apresentador coordenador e chefe de redação da TV TodoDia.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP