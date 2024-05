Rio Branco faz treino aberto este sábado

Amanhã as 09:00h no estádio Décio Vitta, teremos treino aberto ao público!✅

“Venha prestigiar nação rio-branquense e mandar aquele último apoio antes da Final de domingo.🎶🥁” #RBEC #tigre1913 diz a mensagem do clube nas redes sociais.

A Francana segue treinando para a disputa do título do Campeonato Paulista da Série A-4. Os jogadores realizaram treino técnico no período da manhã, em Cristais Paulista, com o treinador Wantuil Rodrigues. À tarde, o grupo ganhou folga do técnico.

A grande final acontece este domingo, Francana e Rio Branco, com o time da casa tendo a obrigação da vitória. No primeiro jogo, a Veterana perdeu por dois a zero e precisa vencer por dois ou mais gols para se tornar campeã da A-4 desta ano.

A expectativa do clube é que os dez mil ingressos colocados à venda sejam comprados pelos torcedores. Os dois finalistas têm lugar garantido na A-4 do ano que vem.

