Comércio de Americana abrirá das 9h às 18h neste sábado

O comércio de Americana abrirá em horário especial neste sábado que antecede o Dia das Mães. As lojas funcionarão das 9h às 18h.

Ainda, quem consumir nas lojas parceiras participará do Espetáculo de Prêmios do Dia das Mães. Nas compras acima de R$50 o cliente recebe um cupom. A nova edição irá sortear um carro zero quilômetro, duas motos, aparelhos de telefone celular, smart TV, patinetes, videogame, notebooks e diversos vale compra de R$ 500, entre outros prêmios. O sorteio de maio será realizado no dia 23, às 17 horas.

