Prefeitura instala novo brinquedo na Orla da Praia dos Namorados

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, instalou um novo brinquedo multiuso infantil na Orla da Praia dos Namorados. O trabalho foi concluído nesta quinta-feira (9), e o espaço estará liberado para a diversão das crianças a partir deste final de semana.

“Incrementamos a revitalização da Orla da Praia dos Namorados com a instalação dos brinquedos para o lazer das crianças. O espaço será liberado no final de semana e será mais uma opção de diversão para as famílias”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Fábio ressaltou o trabalho da Prefeitura na revitalização das praças da cidade. “Na gestão do governo Chico Sardelli todas as praças estão recebendo as benfeitorias da revitalização, com espaços Pets, mobiliário urbano, calçamento, poda das copas das árvores, iluminação de LED, visando o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população”, reforçou o secretário de Meio Ambiente.

