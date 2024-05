A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê orçamento de R$ 944 milhões para 2025.

Os dados foram apresentados pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira (9), em Audiência Pública realizada no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”.

Saúde, Educação, Meio Ambiente, Segurança e Obras estão entre os principais investimentos. A apresentação da LDO atende as disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 e do artigo 44 da Lei Federal 10.257/2001.

A LDO é uma das três peças orçamentárias e seu principal objetivo é orientar a elaboração do orçamento anual, buscando sincronizar a lei orçamentária com os objetivos e metas da administração pública.

As outras duas são o Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

