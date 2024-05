Palmeiras goleia Liverpool e Endrick brilha de novo

Jogando em Montevidéu (URU), o Palmeiras venceu

o Liverpool-URU por 5 a 0, nesta quinta-feira (09), e repetiu a sua maior goleada como visitante na história da Libertadores – o Verdão fez o mesmo placar diante do Independiente Petrolero-BOL, na Bolívia, pela edição de 2022.

Esta também foi a maior goleada de um time como visitante no Uruguai na história da competição internacional, empatado com a vitória por 5 a 0 do Vélez Sarsfield-ARG diante do Rocha, em 2006. Os gols palestrinos desta noite foram anotados por Raphael Veiga, duas vezes, Endrick, Rony e Gustavo Gómez.

O atacante Endrick não para de encher os cofres do Palmeiras nesta temporada. Já vendido do Real Madrid, da Espanha, o jovem de 17 anos atingiu uma nova meta contratual com o clube espanhol, que terá que pagar 2,5 milhões de euros (cerca de 13,8 milhões, pela cotação atual) ao Verdão.

