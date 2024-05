Carreta de ajuda ao Rio Grande do Sul tomba em SB; carga recuperada

A carga da carreta que tombou em Santa Bárbara e que ia para o Rio Grande do Sul foi recuperada ainda nesta quarta-feira.

O acidente acontecu na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) na altura de Santa Bárbara d’Oeste e o trabalho de recuperação durou toda a madrugada da quinta-feira (9). O material agora segue seu destino de ser entregue 0 para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Segundo o motorista, a carreta tem capacidade para transportar até 24,5 toneladas.

Os Correios confirmaram que o acidente que ocorreu na noite de quarta-feira (8). O motorista da carreta teve ferimentos leves e houve derramamento da carga na pista, o que causou comoção e ativou as equipes para se recuperar a carga.

Mais notícias da cidade e região

A carreta vinha de Ribeirão Preto e seguia para Porto Alegre (RS) com aproximadamente 19 toneladas de doações. O motorista do veículo, que teve apenas algumas escoriações, disse que perdeu o controle sozinho.

Após G1 Piracicaba

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP