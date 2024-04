Ana Paula Valadão, cantora gospel e pastora evangélica, foi condenada

na Justiça a pagar R$ 25 mil em indenização por danos coletivos por conta de um discurso considerado homofóbico.

Na fala, ela relacionava homossexualida à Aids (doença sexualmente transmissível).

A cantora e pastora evangélica se defendeu dizendo que exerceu seu “direito legítimo de liberdade de expressão e religiosa”; cabe recurso.

