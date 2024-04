Pré candidata a prefeita de Americana, Giovana Fortunato (PDT)

esteve na manhã deste sábado com o vice-presidente Geraldo Alckmin em uma padaria de São Paulo.

O nome hoje mais cotado para ser o vice na chapa de GF é Pastor Aílton Gonçalves, que se filiou ao PSB este ano, que também foi ao encontro.

Acompanharam os dois o presidente local da legenda, ex-vereador Pedro Salvador, e o coordenador e ex-secretário de Educação Herb Carlini.

Abaixo a nota do PSB de Americana.

Hoje o PSB – Americana foi recebido pelo Vice – Presidente da República, Geraldo Alckmim – PSB.

O Companheiro Alckmim assumiu o compromisso de estar presente em Americana durante o processo eleitoral.

Sua presença irá fortalecer muito o projeto eleitoral do PSB em Americana.

