O suplente de deputado Ricardo Molina decidiu convocar

o povão pra ‘chamar’ Tarcísio pra vir a Americana participar da Festa do Peão em junho. Em vídeo publicado em suas redes sociais, RM pede que seus amigos e a população da cidade comentem e compartilhem a peça para que o convite chegue ‘com força’ até o governador do Estado.

Molina está cotado para ser o candidato do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. A Festa do Peão de Americana é o grande evento de porte da cidade e disputa com a de Jaguariúna a ‘medalha de prata’ do Estado, já que a de ouro pertence a Barretos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento