O ex-secretário de Saúde de Nova Odessa Vanderlei Cocato

deve anunciar esta semana que vai apoiar o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) na disputa eleitoral deste ano na cidade. Cocato gravou um vídeo este sábado indicando que vai anunciar ‘em breve’ sua decisão política e o NM apurou que o Republicanos (que tem V.C. como presidente) vai apoiar Bill na disputa contra o atual prefeito Leitinho Schooder (PSD).

WAGNER MORAIS– A aproximação do Republicanos com o time Bill se reforçou com a ida do maior pensador do grupo e hoje presidente da Câmara Wagner Morais para o partido.

WM se apresentava como interlocutor de Bill no processo eleitoral e não fez qualquer anúncio da saída deste papel.

Cocato seria um nome forte para vereador ou mesmo para vice de Bill, mas a decisão agorda dependerá do anúncio que ainda vai ser feito.

Segue na disputa como nome de 3a via a presidente da Acino Juçara Rosolen, que deve vir pelo Novo.

