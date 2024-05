O Rio Branco tem grandes chances

de conquistar seu primeiro título em 10 anos. O Tigre de Americana vai a Franca este domingo encarar a Francana, time de melhor campanha na 1a fase do torneio. A grande final acontece a partir das 1oh da manhã com transmissão ao vivo pelo youtube.

O Rio Branco pode até perder por 1 gol de diferença que fica com a taça. No 1o jogo, no sábado passado, o Tigre fez 2 a 0, anotando os primeiros gols sofridos na fase final pela Francana.

O alvinegro de Americana tem oscilado nos últimos anos e agora tenta se firmar como time importante do interior.

Depois que, em 2009, retornou à Primeira Divisão, logo em 2010 acabou sendo rebaixado novamente para a Série A2 do Campeonato Paulista. E no ano de 2011, fazendo uma campanha ruim, o clube acabou sendo rebaixado pela primeira vez de sua história à Série A3 do Paulistão de 2012.

No campo, a resposta foi imediata. O Tigre fez a melhor campanha nas duas primeiras fases e bateu o Grêmio Osasco na final para cravar os dentes no título da A3.

Nos anos seguintes foram sequências de queda e ameaça de fechar o futebol.

