Desde 2020, a Petronect, Portal de Compras da Petrobras e empresa líder no setor B2B de suprimentos de Óleo & Gás, transformou seu modelo de trabalho adotando o home office como padrão. Essa transição funcionou com uma resposta de adaptação à pandemia e promoveu uma reconfiguração completa nas áreas de cultura organizacional, contrato de trabalho e espaço físico da empresa. As mudanças foram realizadas com a agilidade que o momento demandava e toda a equipe se adaptou prontamente ao home office total sem impactar a operação, que conta com mais de 170 mil empresas cadastradas. Agora, com a evolução para um modelo híbrido, a empresa está descobrindo um novo mundo de possibilidades.

No início do retorno às atividades presenciais, havia limite de integrantes por dia, e depois foi criada uma agenda de uso do escritório, onde cada área da empresa vai presencialmente apenas uma vez por semana. Os outros dias são dedicados ao home office, aproveitando ao máximo a qualidade e flexibilidade que esse modelo oferece. Essa nova abordagem visa aumentar a interação entre os times, promover trocas, dinâmicas e momentos de descompressão, além de incentivar a colaboração coletiva para resolver problemas e propor novas soluções.

Adaptação e inovação

Um exemplo concreto dessa nova dinâmica é o “DAR Day Conect”, uma iniciativa da Diretoria Administrativa e de Relacionamento, liderada por Samuel Souza.

“Realizamos o DAR Day Conect a cada primeira quarta-feira do mês, onde nos dedicamos à união das equipes da área. É um exemplo de como a Petronect está reinventando a experiência presencial no escritório. Estamos empenhados em aproximar os times e fortalecer o espírito de equipe, alinhando a jornada de trabalho com os modelos de sucesso cada vez mais presentes no mercado.”, destacou Samuel.

O sucesso dessa transição para o híbrido é evidente. A Petronect está demonstrando que é possível obter o melhor dos dois mundos: a flexibilidade e a produtividade do home office, combinadas com os benefícios da interação presencial. Esse modelo não só atende às necessidades atuais dos colaboradores, mas também promove um ambiente de trabalho mais colaborativo e engajador, impulsionando a empresa para o futuro.

Dinâmica em grupo realizada no DAR Day Conect, atuação presencial da Diretoria Administrativa e de Relacionamento da Petronect.