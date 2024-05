Contas ativas em fintechs cresce 77% em um ano

O Panorama 2024, balanço do setor elaborado pela Zetta, comprova a força das fintechs no mercado brasileiro.

O número de contas ativas de pessoas físicas saltou de 142 milhões, em 2022, para 251 milhões, em 2023 – um crescimento de 77%. A pesquisa foi feita pela Zetta com os integrantes da associação, entre eles Nubank e Mercado Pago.

O levantamento mostra que há mais pessoas com contas ativas e mais brasileiros abrindo contas em mais de uma instituição. Os consumidores se tornam clientes de várias fintechs ao mesmo tempo para aproveitar os benefícios que cada uma oferece, de descontos a acesso antecipado à compra de ingressos para shows e espetáculos.

“O consumidor hoje tem um cardápio de opções e isso abre portas para a concorrência. Veremos uma disputa cada vez maior pelos clientes, uma vez que a tendência, a partir de agora, não é mais um crescimento tão forte na abertura de novas contas”, diz Rafaela Nogueira, economista-chefe da Zetta.

O consumidor já percebe o efeito positivo da competição acirrada. O aumento da concorrência gera redução de tarifas bancárias e aumenta a inclusão financeira, conforme uma recente pesquisa encomendada pela Zetta à Fipe. O levantamento mostrou que a entrada das fintechs no mercado reduziu as tarifas bancárias em 36,8% no país.

“No Brasil, as fintechs fortalecem um modelo de negócios inovador, ágil e centrado nas necessidades dos clientes, com capacidade para atrair não apenas novos consumidores, mas também investidores”, afirma Fernanda Garibaldi, diretora-executiva da Zetta.

Sobre Zetta

A Zetta é uma associação sem fins lucrativos, fundada por empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros digitais. A Zetta tem 26 associadas que trabalham com o objetivo de garantir um ambiente econômico competitivo que resulte em maior inclusão financeira, inovação e satisfação dos consumidores nacionais de serviços financeiros e de pagamentos, por meio de propostas regulatórias, políticas públicas e desenvolvimento de pesquisa.

