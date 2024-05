Com avanço da Muralha Digital, Americana registra queda de 37% nos furtos de veículos

Americana apresentou queda de 37% nos furtos de veículos entre março e abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A redução ocorre no momento em que a Muralha Digital da Gama (Guarda Municipal de Americana) chegou a 70% de cobertura nas entradas e saídas da cidade 24 horas por dia. O serviço alcançará 100% dos acessos ainda neste ano.

“Os números demonstram que os investimentos que nossa gestão aplicou na Gama estão surtindo efeitos positivos. Sempre fui um defensor das guardas municipais e continuarei contribuindo para que nossa corporação esteja cada vez mais equipada e, consequentemente, nossa população se sinta protegida contra a criminalidade”, avalia o prefeito Chico Sardelli.

Em 2023, foram 166 ocorrências dessa natureza na soma dos dois meses (96 em março e 70 em abril), enquanto neste ano, no mesmo período, houve 105 (51 em março e 54 em abril). Os números foram levantados pelo COI (Centro de Operações Integradas) da Gama.

O prefeito Chico anunciou em janeiro um investimento de R$ 2,8 milhões para a Muralha Digital, com a compra de novos equipamentos para alcançar a cobertura de 100% dos acessos da cidade. Com esse aporte, Americana terá à disposição 226 câmeras em ação no sistema de videomonitoramento.

O serviço capta imagens para colher informações como características dos veículos e horários em que foram observados em cada entrada e saída de Americana. As informações auxiliam diretamente no combate e elucidação de crimes.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi tem investido desde o início na segurança pública, com a aquisição de equipamentos e armas mais modernos, na capacitação dos patrulheiros e na área de inteligência. Com os novos investimentos, Americana deixa de ser atrativa para a criminalidade”, destaca o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.