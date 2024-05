Corinthians cai pro Flamengo no RJ (2-0)

O Corinthians foi ao Rio de Janeiro e foi derrotado pelo Flamengo

um dos grandes favoritos ao título nacional deste ano. O jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da uma parada na recuperação do Timão.

Com o resultado, o Flamengo é o líder momentâneo da competição, enquanto o Corinthians fica na 15ª posição, com cinco pontos.

A polêmica da semana do alvinegro foi a notícia da provável saída do goleiro Cássio, que estaria de malas prontas para ir para o Cruzeiro.

O substituto de Cássio falhou hoje no primeiro gol do Mengão, anotado pelo artilheiro Pedro.

O próximo jogo do Brasileiro do Mengão será contra o Vasco, no sábado (18). Já o Corinthians enfrenta o Botafogo no domingo (19).

