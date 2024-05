Prefeito Chico entrega reforma e ampliação da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, no bairro Vila Margarida, na região do São Vito, nesta sexta-feira (10). A unidade recebeu investimento superior a R$ 1,4 milhão em obras custeadas pela Secretaria de Educação.

É a primeira reforma do prédio desde que a escola foi municipalizada por meio de convênio celebrado em 2017 e do decreto de inclusão da unidade escolar no Sistema Municipal de Ensino. Quase 800 estudantes do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental estão matriculados na EMEF, que tem uma nova fachada, completamente revitalizada.

Chico visitou os espaços da escola e citou os esforços da administração na composição do quadro de servidores. “É motivo de muito orgulho fazer a entrega dessa reforma e ampliação, executada com muito carinho. É mais uma escola que revitalizamos para atender com qualidade quem ensina e nossos alunos presentes. Temos feito de tudo para investir no que acreditamos ser importante e garantir a presença de bons profissionais e de uma infraestrutura adequada para a formação das nossas crianças e adolescentes está em nosso planejamento”, disse o prefeito.

Foram construídos um novo conjunto de sanitários para os estudantes, com acessibilidade e adaptado para pessoas com deficiência; uma zeladoria com dois quartos, sala, cozinha e banheiro; novas arquibancadas com acessibilidade ao lado da quadra esportiva e um campo de futebol gramado e demarcado com apoio da Secretaria de Esportes. Tanto o campo quanto a zeladoria receberam alambrados novos, instalados para delimitar os espaços de convivência.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a realização de outras obras nas áreas de esportes, lazer e saúde. “A gente vê todas as escolas nossas passando por uma reforma e isso é sinal de competência da secretaria. Estou muito orgulhoso de participar de mais uma entrega na Educação”, discursou.

Além das construções, áreas preexistentes, como a cozinha, despensa e lavanderia, foram reformadas, assim como os sanitários feminino e masculino dos estudantes. Novos toldos foram instalados na entrada e na zeladoria da escola, que agora tem um bicicletário para uso dos estudantes. O estacionamento interno foi reorganizado.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o empenho para equiparar a infraestrutura da escola. “Este é mais um dia marcante da gestão do prefeito Chico e do vice Odir. De todas as nossas unidades, a EMEF Jonas é a que veio mais recentemente para a rede, então tínhamos o desafio de trazer a qualidade, os materiais e os recursos que podemos oferecer enquanto secretaria, incluindo a infraestrutura pedagógica adequada para os estudantes. Estamos fazendo a entrega da EMEF com a qualidade que nossos estudantes merecem”, afirmou.

A escola recebeu pintura externa completa, incluindo o reservatório de água e as esquadrias metálicas de portas e janelas. Os espaços agora contam com sinalização visual preparada pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.

A diretora da escola, Micheli Smolli Dresler, falou das responsabilidades da gestão escolar. “Ter sido escolhida para ser gestora desta escola foi um presente desta administração, da Seduc e de todos os profissionais que contribuíram para minha formação até aqui. Em cada sorriso, leitura, recreio e aprendizagem, o coração fica quentinho, demonstrando que fiz a escolha certa. Estou muito feliz”, comemorou.

Além das obras internas, o entorno da escola recebeu reforço da sinalização viária feito pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana.