Leoncine apresenta diversas emendas ao orçamento do município

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei n° 57/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2024. O projeto traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

As emendas apresentadas por Lucas são sugestões de obras, reformas e ampliação de serviços públicos para a programação de investimentos e destinação de recursos da prefeitura. Entre as propostas protocoladas, o parlamentar indica nova transposição da rodovia SP-304, entre a Avenida Cillos e Avenida Iacanga; reforma da rodoviária municipal; revitalização da praça Luiz de Boni, no Jardim Ipiranga; revitalização e construção de pista de skate no ginásio de esporte Aristides Pisoni; modernização do Centro de Controle de Zoonoses; construção de unidades escolares no Jardim Terramérica e Mário Covas; e realização de obras de combate a alagamentos na Rua Anhanguera, próximo ao Mercado Municipal.

Lucas propõe ainda implantação de programas de incentivo para micro e pequenas empresas; e ampliação do quadro de enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, e médicos nas especialidades de cardiologia, endocrinologia, urologia, gastroenterologia, pneumologia, reumatologia, cirurgia geral, dermatologia, neurologia, ortopedia, nefrologia e clínica geral.

“Estamos propondo um conjunto de obras e serviços que, se executados, melhorarão os espaços públicos e a qualidade de vida da população em diversos bairros, com impactos em áreas como trânsito, saúde, esporte e geração de emprego e renda”, aponta Leoncine.

As emendas serão votadas pelos vereadores em Plenário, juntamente à discussão da lei de diretrizes orçamentárias, durante sessão extraordinária a ser agendada pela Câmara.

