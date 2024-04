Camisa 10 é campeão do 1º Gigantinho Futsal sub-9 e sub-11

O Camisa 10 é o grande campeão do 1º Gigantinho Futsal nas categorias sub-9 e sub-11. As finais da competição, promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, aconteceram nesta quinta-feira (25), na Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito.

Os jogos decisivos foram acompanhados de perto pelo prefeito Chico Sardelli, pelo vice-prefeito Odir Demarchi e pelo secretário de Esportes, Marcio Leal. Também estiveram presentes os vereadores Thiago Martins, Leco Soares e Lucas Leoncine, os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), o atleta de futsal down Renato Gregório, o presidente da APAE, Roberto Carlos Cullen Dellapiazza, e alunos da entidade.

“O Gigantinho Futsal foi uma das grandes novidades que anunciamos para esta temporada e fico muito feliz em prestigiar as finais das categorias sub-9 e sub-11. A dedicação das crianças dentro de quadra e o apoio das famílias nas arquibancadas me deixam muito contente. Temos que valorizar sempre esse espírito esportivo. Parabéns a todos os atletas”, celebrou o prefeito Chico.

As finais foram disputadas pelas mesmas equipes em ambas as categorias. No sub-9, o Camisa 10 venceu o Na Cara do Gol pelo placar mínimo de 1 a 0. Já no sub-11, a vitória também foi do Camisa 10, que anotou 2 a 0 sobre a equipe adversária.

“Gostaria de parabenizar os campeões e, acima de tudo, todos os pequenos atletas que participaram do nosso Gigantinho Futsal. Tenho certeza que todos se entregaram e deram o seu melhor dentro de quadra, proporcionando excelentes jogos. Agradecemos também a presença das famílias americanenses, que apoiaram os craques do futuro em todos os momentos”, destacou o vice-prefeito Odir.

Além das decisões, o evento também foi marcado por uma homenagem da Secretaria de Esportes a um grande nome do futsal: Renato Gregório, atleta de 26 anos que faz parte do elenco da Ponte Preta S21 Futsal Down, de Campinas. Eleito por três vezes o melhor jogador do mundo de futsal down, ele possui uma série de conquistas na modalidade: foi tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, artilheiro da Copa do Brasil de 2023, campeão da Copa do Brasil de 2024 e artilheiro do 4° Mundial de Futsal Down este ano, em Antália, na Turquia.

“É um momento de muita alegria estar aqui acompanhando estas grandes finais, principalmente com a presença do Renato, que é uma referência e um exemplo para todos os atletas e amantes do esporte. Parabéns a todas as equipes que participaram do campeonato, e seguimos agora para as próximas categorias, sempre buscando entregar um torneio de qualidade a todos”, acrescentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados:

Final – Sub-9

Na Cara do Gol 0 x 1 Camisa 10

Final – Sub-11

Na Cara do Gol 0 x 2 Camisa 10