Um incêndio de pequena proporção atingiu o restaurante La Grelha, no Jardim Ipiranga, em Americana na noite deste sábado.

Segundo o Sargento do Corpo de Bombeiros, Glauber de Matos, os proprietários estavam na churrasqueira quando o fogo começou e se espalhou através da gordura acumulada na chaminé.

O fogo foi controlado pelos agentes, que precisaram subir no telhado para o combate. Ninguém ficou ferido.

