Mãe de pet- A sina de Bijoux era nunca pertencer

nunca desfrutar do aconchego de um lar com uma poltrona velha com as marcas das garras dele, mas algo está prestes a mudar. É assim que a escritora Índigo Ayer introduz a aventura vivida pelo felino de Sete bruxas e um gato temporário. O livro é o primeiro do gênero cozy fantasy publicado no Brasil pela Galera Jr., selo do Grupo Editorial Record.

Com excelente pontuação e avaliações entre os funcionários do Disk Katz, Bijoux é um Gato Temporário ou GT. A obrigação dele é estar sempre à disposição caso alguma bruxa precise de auxílio, seja para encontrar seus óculos, embaralhar cartas de tarô ou fazer experimentos sem colocar os próprios gatos guardiões em risco.

É justamente para um experimento em sua clínica de quiropraxia que Caliandra Mortimer aciona o serviço de GT, mas o feitiço dela dá errado. Insatisfeito e cansado de ser cobaia, Bijoux decide se aposentar e encontrar uma bruxa que queira adotá-lo como gato oficial. Enquanto isso, Caliandra, incapaz de resolver sozinha o problema que causou, pede ajuda ao seu clã, e Bijoux nem imagina as verdadeiras intenções das bruxas que encontrará pelo caminho, da capital paulistana ao interior da Bahia.

Com esforço e dedicação, a maioria das bruxas consegue realizar

feitiços, mesmo dos mais sofisticados. Já o contrafeitiço é que é

o nó. Antídotos, reversões, cancelamento, desmanche… aí é que

a coisa complica. São raríssimas as bruxas com habilidade para

desfazer sem destruir. (Sete bruxas e um gato temporário, p. 59)

Tendência no mercado internacional, o gênero cozy fantasy propõe uma leitura fantástica e curativa por meio da sensação de aconchego que o enredo pode causar. É a partir desta proposta que Índigo Ayer faz uma imersão bem-humorada no mundo mágico, neste que é seu 36º livro. Os 25 capítulos que dividem a obra mostram a rotina de uma bruxa, hábitos, manias e, principalmente, lançam olhar para este personagem clássico que é o companheiro da feiticeira.

Gateira que nutre um amor especial por cada bichano que a acompanhou na vida, a autora também reflete sobre os direitos dos pets, a importância de terem um lar com amor para dar e receber, respeito pelo mundo místico e pelos gatos pretos, além do poder da amizade, dos sonhos e do amor.

FICHA TÉCNICA

Título: Sete bruxas e um gato temporário

Autor: Índigo Ayer

Editora: Galera Jr

ISBN: 978-65-84824-36-2

Formato: 13,5 x 20,5 cm

Páginas: 303

Preço: R$ 49,90

Onde comprar: Amazon e Livraria da Vila

Sobre a autora: Índigo Ayer é escritora e roteirista há mais de 20 anos, com 36 livros publicados para crianças e adolescentes. Foi vencedora do 1º Prêmio Literatura Para Todos, do Ministério da Educação, na categoria contos com o livro Cobras em Compota, que teve tiragem de 300 mil exemplares e foi distribuído por bibliotecas de todo o Brasil. O livro A maldição da moleira, que descreve o que se passa dentro da cabeça de um bebê, foi finalista do prêmio Jabuti.

Escreveu cinco séries e dois longas-metragens inspirados em livros de sua autoria. Em 2021, recebeu o Prêmio por Histórico de Realização na Área – Literatura – PROAC, da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. E, no ano de 2022, inaugurou o “Retiro de Escrita para Criadores e suas Criaturas” no sítio onde vive, em São Lourenço da Serra (SP). Índigo também é formada em jornalismo pela Minnesota State University (EUA) e já trabalhou como jornalista, publicitária e tradutora.

