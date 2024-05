Pode exercício na gravidez? Mitos e verdades

Que o exercício físico é um hábito saudável e que deve ser incorporado na rotina, todo mundo sabe.

Mas será que a prática é indicada para qualquer pessoa? Quando se trata de mulheres grávidas, essa é uma dúvida comum. Na verdade, o que muitos ainda desconhecem é a série de benefícios que o ato de movimentar o corpo pode trazer para as gestantes. Além de promover uma melhora no humor, essa atividade é capaz de trazer vantagens como diminuição de dores musculares causadas pela barriga, facilidade na respiração e redução do inchaço provocado pela maior retenção de líquidos.

Roseli Aguiar é um exemplo prático do poder do exercício físico na gravidez. A fundadora e presidente da Academia Gaviões é mãe de três filhos e chegou a praticar exercícios físicos até os nove meses de gestação. Na época, era professora na primeira unidade da rede, tendo uma média de seis aulas diárias de karatê, além de ministrar os cursos de ginástica e jazz também durante o período gestacional. Para ela, a maior vantagem da atividade física foi o ganho de força.

“Nas minhas gestações optei por continuar o meu trabalho normalmente, e vejo que pude desfrutar de muitos benefícios da prática física nesse período, mas o principal foi ter partos mais tranquilos por conta do fortalecimento muscular. Por isso, indico que toda mãe busque movimentar o seu corpo. Não importa a atividade física, o importante é continuar a pensar no bem-estar dela e do bebê”, revela Roseli.

Do ponto de vista profissional, José Bezerra da Silva, coordenador técnico da Academia Gaviões, destaca questões como a prevenção da diabetes gestacional e do aumento da pressão arterial como motivos para as mamães se exercitarem.

“Os benefícios de uma prática regular de exercícios na gravidez podem ser divididos em dois, sendo eles físicos e hormonais. Um treinamento de fortalecimento, por exemplo, favorece a musculatura pélvica, região que ao estar mais forte irá reduzir as chances de complicações durante o parto. Há também o músculo do diafragma que se for bem trabalhado na respiração durante as práticas, irá ajudar nas respirações no parto. Já na parte hormonal, observamos uma melhora na qualidade do sono, controle do ganho de peso, e consequentemente uma maior facilidade em retornar ao peso após o parto”, explica Bezerra, que listou os três principais mitos sobre o tema. Confira abaixo:

Mulheres devem fugir de exercícios físicos na gravidez

Mito. As gestantes podem ter benefícios físicos e hormonais a partir de um movimento regular do corpo, desde que as práticas estejam alinhadas com um médico. Levantar peso durante a gestação é perigoso para o bebê

Mito. Com supervisão adequada e exercícios bem elaborados é possível que mãe e filho sejam beneficiados por esse tipo de atividade. A recomendação é evitar movimentos bruscos, assim como exercícios de grande demanda cardiovascular, como corridas, trotes e exercícios intensos na musculação. A prática de exercício pode levar a malformações

Mito. Até o momento não existem evidências científicas que comprovem que a prática de qualquer exercício físico pode causar má formação do feto.

