Com Jonas e Dalben, Leitinho reúne time pré eleição

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD)

reuniu seu time de pré-candidatos a vereador esta sexta-feira em evento ‘esquenta’ para as eleições deste ano.

O time de Leitinho deve ter quase 100 candidatos a vereador, algo entre 60% e 70% do total de candidatos da cidade.

Para dar peso ao evento, o deputado federal e ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete (PSB) e o prefeito de Sumaré Luiz Dalben (PSD) marcaram presença na ‘festa’.

Leitinho deve enfrentar nas urnas o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL), o ex-secretário de Saúde Vanderlei Cocato (Republicanos) e a presidente da Acino Juçara Rosolen (Novo).

Nova Odessa fechou 2023 com 48 mil eleitores e os vereadores decidiram manter a cidade com 9 vereadores na Câmara.

