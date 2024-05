Americana recebe R$ 2 milhões em recursos do Estado para investimento na Saúde

Americana foi contemplada com R$ 2 milhões em recursos do Governo do Estado de São Paulo para custeio de ações e serviços na Saúde. A liberação do recurso será feita por meio de transferência fundo a fundo entre as secretarias de Saúde do estado e do município. O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

“Mais uma excelente notícia para Americana. Fico muito feliz com a viabilidade desse investimento, que vai incrementar os serviços de saúde oferecidos à população. Agradeço ao governador Tarcísio, que tem sido um grande parceiro de Americana, assim como o deputado Dirceu Dalben pela indicação”, disse o prefeito Chico Sardelli, que intermediou o pedido junto do vereador Marcos Caetano.

“Vamos adquirir mais consultas especializadas e exames, por exemplo, entre outras questões. Dessa forma, iremos ampliar ainda mais o acesso à população nas diversas áreas da assistência, melhorando também a qualidade dos serviços prestados”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Com a vinda desses R$ 2 milhões, o incremento de recursos para o custeio da Saúde neste ano chega a R$ 5,8 milhões. Recentemente o município foi contemplado com R$ 2,8 milhões, por meio de emendas parlamentares federais, para custeio nas áreas da Atenção Primária e Especializada, e mais R$ 1 milhão de recursos estaduais.

“Todos os convênios destinados a Americana são de extrema importância e recebem toda atenção da Administração Municipal. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi por acreditarem que com perseverança e trabalho é possível fazer muito por Americana”, destacou o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.