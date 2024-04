Música mais ouvida da história do Spotify é de brasileiro!

Hear Me Now, do cantor e compositor Zeeba, se tornou a música mais ouvida de um artista brasileiro na história do Spotify, ultrapassando a marca de 700 milhões de plays na plataforma.

Mas quem é Zeeba? Nascido em São Diego na Califórnia e filho de brasileiros, Marcos Lobo Zeballos, conhecido artisticamente como Zeeba, vem conquistando o público com seu som único e hipnotizante e é o nome por trás do sucesso do DJ Alok.

“Hear Me Now” foi lançada em 2016 e se tornou um hit instantâneo, conquistando as pistas de dança do mundo todo. A música também ganhou diversas versões e remixes, o que contribuiu para seu enorme sucesso.

Com esse feito histórico, Zeeba se junta a um seleto grupo de artistas brasileiros que alcançaram grande sucesso no Spotify, como Anitta, Ludmilla e Alok. Mas com um diferencial, é a voz brasileira mais ouvida em todo o mundo.

O sucesso de Zeeba é um reflexo da crescente popularidade da música eletrônica brasileira no cenário internacional. Cada vez mais, DJs e produtores brasileiros estão conquistando reconhecimento e espaço na indústria musical global.