Tina Turner , a lenda do Rock, faleceu aos 83 anos.

Ela gravou músicas como ‘Simple The Best’, ‘Private Dancer’ entre outras. Ela também trabalhou como atriz nos anos 1980 quando esteve no filme Mad Max- Cúpula do Trovão.

A informação foi confirmada pelo jornal The Telegraph. Fez muito sucesso no Brasil e teve uma vida sofrida quando fez dupla com o ex-marido Ike. #Rip #Luto

