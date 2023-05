Uma experiência inusitada e romântica promete marcar a comemoração de casais apaixonados no Dia dos Namorados deste ano. O Shopping ParkCity Sumaré vai oferecer aos casais a oportunidade de viver uma experiência repleta de emoções com a campanha “Amor nas Alturas”, que proporcionará no Dia dos Namorados um exclusivo voo cativo de balão. A inscrição é gratuita e pode ser realizada até o dia 08 de junho.

Para participar da ação, o cliente deve publicar uma foto no Instagram, marcar o @parkcitysumare e responder a pergunta “Por que amar te faz voar mais alto?”. É necessário que o perfil no Instagram esteja no modo público para que a comissão julgadora visualize a publicação.

As 30 melhores histórias de amor ganharão um voo cativo em balão de ar quente com direito a um acompanhante, que será realizado no dia 12 de junho, quando se comemora o Dia dos Namorados. O voo está sujeito a alteração de data em caso de fatores meteorológicos.

“O Shopping ParkCity Sumaré vai oferecer uma oportunidade única aos casais apaixonados na comemoração do Dia dos Namorados, tornando o dia ainda mais romântico. A experiência ainda contará com música ao vivo.”, destaca Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

O empreendimento também preparou um cenário especial para celebrar o amor, que ficará disponível até o dia 12 de junho, e os clientes podem aproveitar para registrar a foto para participar da promoção. O espaço instagramável está localizado ao lado da Espaço Laser no Shopping ParkCity Sumaré.

“Temos certeza de que esta será uma experiência inesquecível para os casais. O Shopping ParkCity Sumaré está inovando mais uma vez ao preparar essa campanha que vai possibilitar uma vivência marcante aos clientes.”, afirma Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Serviço

Campanha “Amor nas Alturas” no Shopping ParkCity Sumaré

Inscrição: de 26 de maio a 08 de junho de 2023.

Mecânica: Basta publicar uma foto no Instagram, marcar o @parkcitysumare e responder a pergunta “Por que amar te faz voar mais alto?”. É necessário que o perfil no Instagram esteja no modo público para que a comissão julgadora visualize a publicação.

Voo Cativo: dia 12 de junho de 2023. O voo está sujeito a alteração de data em caso de fatores meteorológicos.

Local: Estacionamento do Shopping ParkCity Sumaré.

Inscrição gratuita.