Mais de 2,1 mil alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Americana fazem as provas da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) nesta terça-feira (30). Trata-se da primeira fase do projeto nacional criado para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área.

Em 2022, estudantes da rede municipal de ensino conquistaram 17 medalhas durante a OBMEP e quatro professores foram premiados pela competição. A olimpíada é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Este ano, participam da olimpíada alunos do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, das Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEFs) Florestan Fernandes, Paulo Freire e Jonas Correa Arruda Filho e do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Milton Santos.

“Estamos muito otimistas com a participação de nossos alunos na OBMEP. Temos na rede talentos consolidados em matemática e com certeza vamos descobrir novas histórias de destaque entre os que prestam as provas. A adesão dos alunos à competição está integrada ao Plano de Recomposição das Aprendizagens desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de promover a qualidade no ensino em Americana, de acordo com as diretrizes de qualidade estabelecidas pela gestão Chico Sardelli”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A classificação dos alunos para a segunda fase da OBMEP será divulgada em 2 de agosto e, em 7 de outubro, ocorre uma nova rodada de provas. Os premiados serão conhecidos em 20 de dezembro.