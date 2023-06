Naiara Azevedo pausa show e detona fã: “irresponsável”

A cantora Naiara Azevedo acabou viralizando nas redes sociais,

nesta última segunda-feira, 05 de junho, após um casal de pais tomarem uma drástica atitude e jogarem sua filha em cima do seu palco para lhe abraçar, levando outras fãs a invadirem o mesmo.

Dessa forma, devido a situação, Naiara Azevedo precisou rapidamente paralisar o show e rasgar o verbo sobre a atitude em questão. “Isso não é bonito, é irresponsável“, frisou a cantora. “Um minuto, pode parar a música aí. Parou, segurou“, pediu ela, que seguiu desabafando.

“Primeiramente, eu quero dizer que é uma irresponsabilidade colocar uma criança no palco sem o seu responsável. Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade de quem pariu essa criança?“, criticou a artista que é conhecida nacionalmente pelo hit dos 50 reais.

Na sequência, Naiara questionou o nome da menina que se identificou como Maria Julia, afirmando no decorrer: “Você estará aqui no palco, na lateral do lado do meu segurança pessoal. E os seus responsáveis que venham buscar aqui agora. Senão, vou levar embora para Goiânia comigo“, disse a beldade.

Mais Naiara Azevedo

Sendo assim, após entregar a pequena criança aos seus seguranças, Naiara deu um recado no palco: “E parou com esse negócio de subir no palco, porque isso é perigoso. Se fosse para subir, o palco tinha uma escada para todo mundo subir aqui na lateral. Isso aqui não é para ser aplaudido, isso não é bonito, não é legal. Vocês vão se machucar, e eu não quero isso. Por favor. Estamos combinados e entendidos?“, perguntou ela, levando a multidão ao gritos.

Inverno Aquecido: vendas em alta para calçados, vestuário e gastronomia

Com a chegada do inverno, as perspectivas para os setores de calçados, vestuário e gastronomia são animadoras. O clima frio e a busca por aconchego impulsionam a demanda por itens que proporcionem conforto, estilo e sabores irresistíveis.

O inverno é uma época que desperta nas pessoas a necessidade de se proteger do frio, mas também de se sentir bem e confiantes em relação à aparência. Segundo levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no ano passado o inverno tinha a expectativa de R$ 13,7 bilhões em vendas no varejo.

O setor de calçados e vestuário aproveita essa demanda sazonal para oferecer uma ampla variedade de opções elegantes e confortáveis, garantindo que os consumidores estejam preparados para enfrentar as baixas temperaturas com estilo.

Para o Mentor de Empresários, André Minucci, a estação gelada traz consigo ótimas perspectivas para os setores de calçados, vestuário e gastronomia. “Os consumidores estão em busca de conforto, estilo e experiências aconchegantes, o que abre espaço para o crescimento e o sucesso dos negócios nesses segmentos”, comenta o especialista.

Tendências e crescimento inverno 2023 O inverno de 2023 traz uma nova tendência de moda que está conquistando os brasileiros: os bobojacos. Segundo dados fornecidos pelo Data Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico, essas peças de vestuário têm sido as mais desejadas pelos consumidores. O termo “bobojaco” registrou um impressionante crescimento de 242% nas buscas. Segundo estimativas do mercado, as vendas de calçados e vestuário durante a temporada de inverno devem apresentar um crescimento significativo em relação ao ano anterior. A busca por botas, sapatos fechados, suéteres, cachecóis e outros itens relacionados ao inverno tende a aumentar consideravelmente. Além disso, as marcas que investem em tecidos de qualidade, design inovador e sustentabilidade têm uma vantagem competitiva na preferência dos consumidores conscientes. No setor gastronômico, o inverno também traz boas perspectivas. As pessoas buscam refeições quentes, bebidas reconfortantes e pratos que remetam ao aconchego de casa. “Restaurantes, cafeterias e bares podem aproveitar essa demanda para oferecer um cardápio sazonalmente temático, incluindo pratos quentes, sopas, fondues, bebidas quentes”, diz André. A criação de experiências gastronômicas únicas, com ambientes acolhedores e decoração temática, também contribui para atrair e fidelizar clientes durante o inverno.

Dicas para impulsionar as vendas Diante desse cenário, André Minucci, mentor de empresários reconhecido por suas estratégias de sucesso, compartilha algumas dicas essenciais para os empreendedores que desejam aproveitar ao máximo as oportunidades desta temporada. Minucci destaca a importância de: CONHECER O SEU PÚBLICO-ALVO: Entender as necessidades, preferências e comportamentos dos clientes permite direcionar seus esforços de marketing e desenvolver produtos e serviços personalizados para atender às suas expectativas. INOVAR NO DESIGN E NA QUALIDADE: Investir em produtos com design diferenciado, materiais de alta qualidade e durabilidade é fundamental para conquistar a confiança e satisfação dos consumidores exigentes. CRIAR EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS: Oferecer um atendimento excepcional, criar ambientes aconchegantes e proporcionar momentos únicos para os clientes contribui para que eles se tornem promotores de sua marca, compartilhando suas experiências positivas com outros potenciais clientes. APOSTAR NO MARKETING DIGITAL: Utilizar estratégias de marketing digital, como redes sociais, e-mail marketing e influenciadores, pode ampliar o alcance da sua marca e atrair novos clientes. Aproveite as plataformas online para destacar os seus produtos e serviços, compartilhar conteúdo relevante e engajar o seu público. INVESTIR NA CAPACITAÇÃO: Buscar conhecimento e aprimoramento contínuo é essencial para se manter atualizado e competitivo no mercado. Uma mentoria empresarial pode ser um excelente recurso para adquirir insights valiosos, orientações personalizadas e suporte estratégico. “Através desse trabalho, os empresários têm o acompanhamento com um mentor, capaz de fornecer orientações personalizadas, criar um plano de ação, compartilhar conhecimentos e auxiliar na identificação de oportunidades de crescimento”, diz. Os empreendedores nesse inverno têm a oportunidade de potencializar suas vendas, fortalecer suas marcas e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Aproveite as oportunidades que o inverno traz e prepare-se para uma temporada de sucesso”, finaliza

