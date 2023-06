Trabalhar nos EUA? Validação de diploma de enfermagem

Trabalhar fora e o diploma de enfermagem

A busca por oportunidades de trabalho no exterior tem levado muitos profissionais de enfermagem brasileiros a considerar os Estados Unidos como um destino promissor. No entanto, para que suas qualificações sejam reconhecidas, é necessário passar por um rigoroso processo de validação de diploma.

Os profissionais de enfermagem compõem uma das maiores forças de trabalho nos EUA, com mais de 3,8 milhões de pessoas, de acordo com Associação Americana de Faculdades de Enfermagem (AACN). Desses profissionais, 58% trabalham em hospitais e centros cirúrgicos.

A brasileira Keilla Viegas, é enfermeira especialista em Anatomia Musculoesquelética pela University of Harvard/MA, e atua há oito anos nos Estados Unidos. Recentemente conseguiu a validação do seu diploma no país. “O importante é manter a calma e acima de tudo estudar sobre o processo de validação, com isso estará psicologicamente preparado para todas as etapas”, comenta.

Questionada sobre os desafios do processo, Keilla diz que o amplo conhecimento do idioma americano e paciência são características fundamentais. “A validação é um processo demorado, por isso ter paciência é essencial. Outro ponto a destacar é o custo, em média se gasta R$4 mil para colocar em dia a documentação”, relata.

“O profissional brasileiro é muito valorizado e requisitado nos EUA, principalmente pelas especializações, mestrados e doutorados que tem em seu currículo. Tanto na área de saúde como nas demais. A experiência é levada muito em consideração, sem contar que a enfermagem está entre as 15 carreiras mais bem pagas nos EUA”, conta.

Como validar seu diploma nos EUA

De acordo com os estudos estatísticos, a enfermagem é a terceira profissão que mais cresce em demanda nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, a enfermagem nos EUA é formada por várias categorias, são elas: auxiliares, técnicos, graduados e pós-graduados.

De acordo com Keilla existem algumas fases para de fato começar a atuar no país americano. “Primeiramente tem a validação de diploma e falar com fluência inglês. Após você ter o seu diploma validado e reconhecido, será preciso se inscrever para aplicação da licença de enfermagem no Board of Nursing do estado que você deseja obter a sua licença de trabalho. Após isso, há a prova do Nclex – National Council Licensing Examination, ou seja, uma prova que testa o seu conhecimento. Por fim, ainda haverá alguns vistos para tirar como o VisaScreen e um Sponsor, ou seja, local que vai “patrocinar” você com um contrato de trabalho e também com um visto migratório, o famoso Green Card”, explica.

“O processo é longo, burocrático, mas é totalmente possível e vale a pena”, finaliza a enfermeira.

Sobre Keilla Viegas

Keilla Tabordes Viegas Ribas é formada em enfermagem pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. É especialista em Anatomia Musculoesquelética pela University of Harvard/MA e certificada para colocar brincos em bebês e piercings em adultos com uma técnica 100% indolor. Além disso, Keilla é especialista em reparo do lóbulo, ou seja, lobuloplastia, sem cirurgia.

HCN oferece tratamento humanizado aos pacientes oncológicos com apoio do “enfermeiro navegador“

Boa tarde! Encaminho abaixo o release sobre os profissionais de navegação do Centro de Oncologia do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). O ‘enfermeiro navegador’ é o profissional que acompanha toda a jornada do paciente durante o tratamento oncológico humanizado que é oferecido no HCN. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Obrigado e bom trabalho! HCN oferece tratamento humanizado aos pacientes oncológicos com apoio do “enfermeiro navegador“ Centro de Oncologia da unidade dispõe de profissional para acompanhar toda a jornada do paciente em tratamento Referência na área de Oncologia, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do Governo de Goiás administrada pelo IMED (Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento), é o primeiro da rede estadual a ter o seu próprio Centro de Oncologia. Inaugurado em julho de 2022, o espaço possui 36 leitos de internação, ambulatório com consultório e quimioterapia, equipamentos de última geração e equipe multiprofissional voltada para essa especialidade. Dentro deste contexto, destaca-se a figura do enfermeiro navegador, profissional que acompanha toda a jornada do paciente durante o tratamento oncológico humanizado no HCN. A navegação é um trabalho que engloba todos os aspectos envolvidos no cuidado do paciente, inclusive os burocráticos, a fim de auxiliar sua jornada e garantir o melhor desfecho durante o tratamento. Ela envolve tanto o relacionamento entre profissionais da saúde e pacientes, quanto à integração processual dos hospitais e clínicas de atendimento.

