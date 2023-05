Começa a temporada de avistamento de baleias no litoral SP

Tem início em junho a temporada da passagem das baleias pelo litoral

norte de São Paulo. Entre os fascínios da vida marinha, o avistamento das espécies que chegam a 16 metros de comprimento marca um dos eventos mais emocionantes para o turista. Para reproduzir em águas quentes, os cetáceos viajam 4 mil quilômetros e ficam até agosto na costa de São Sebastião.

Esta experiência já gera uma demanda habitual de turistas que são atraídos pelo espetáculo em alto mar. Para este ano, há uma expectativa de crescimento de 20% nas saídas de embarcações em passeios programados por operadoras de turismo da região.

A saída é do centro de São Sebastião, no deck de embarcação flutuante. O público fica cerca de seis horas em alto mar à espera da aparição das gigantes. Toda movimentação ocorre em torno das áreas onde há registros da permanência dos animais.

O turista vai ter a experiência de conferir uma das manifestações mais majestosas da vida marinha. As baleias fazem um verdadeiro show de performance, mas tudo tem um fundo científico. Os burrifos, por exemplo, fazem parte do processo de respiração do animal que ejeta a água que se acumula no orifício que funciona como uma espécie de nariz.

Já os movimentos de barbatanas e de caldas são parte de um trabalho em equipe para a “pesca” de cardumes. Este movimento de baixo para cima em grupos provoca a formação de bolhas que levam os peixes para a superfície em uma espécie de armadilha que garante o almoço das gigantes.

Da predação ao turismo

Este comportamento das baleias representou por anos um risco iminente à extinção de espécies devido à caça. A organização de movimentos a partir da década de 1980 em defesa da preservação também trouxe impulso ao turismo de observação que contribuiu ainda mais para a conscientização da conservação.

Hoje, de acordo com informações do Projeto Baleia Jubarte, o turismo em torno dos cetáceos movimenta US$ 2 bilhões por ano em 100 países.

Em São Sebastião, os grupos saem com as embarcações e ficam por um período de seis horas no mar. O passeio cumpre a todos os protocolos de segurança e tem a presença de um representante do Projeto Baleia Jubarte para uma palestra de conhecimento. Operadoras de turismo já fazem reservas de passeios.

SERVIÇO

Observação de baleias em São Sebastião

Período: de junho a agosto

Como funciona? Passeios de barco na costa de São Sebastião com duração de seis horas. Incluso guia, água e refrigerante

Valor: R$ 350 por pessoa

Contatos para reservas:

Octopus Dive Center – (12) 97408-8630

MaresiasTur – (12) 99650-9051

