Palmeiras bate Fortaleza (3-0) na Copa BR

O Fortaleza foi derrotado por 3 a 0 para o Palmeiras na noite

desta quarta-feira (17), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa do Brasil. Os dois do Palmeiras foram marcados por Raphael Veiga (11 minutos do 1º tempo), Bruno Tabata (18 minutos do 1º tempo) e Richard Ríos (44 do 2ºtempo).

Jogo de volta

O jogo de volta será no dia 31, no Castelão, às 19 horas. Para se classificar, o Leão precisará vencer por 4 gols de diferença. Caso vença por 3 gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

COMO FOI O JOGO

O Palmeiras começou a partida pressionado, imprimindo um ritmo de jogo forte. Com intensa movimentação, o Verdão criou a primeira chance aos 4 minutos, com Raphael Veiga, mandando pra fora.

E aos 8 minutos, o Palmeiras abriu o placar em lance polêmico. Dudu cruzou, Caio Alexandre tentou se antecipar, mas Rony chegou antes e na dividida, o atacante palmeirense caiu na área. Após conversa com o VAR, o árbitro marcou pênalti, convertido por Raphael Veiga.

Depois do gol sofrido, o Leão tentou sair para o jogo, mas não conseguia criar. Mas o Palmeiras continuou criando, como em finalização de Tabata aos 16 minutos, que João Ricardo espalmou.

E na cobrança de escanteio, o 2º gol do Palmeiras saiu, aos 18 minutos. Gustavo Gomes cabeceou para defesa de João Ricardo, e na cobra, Tabata, também de cabeça, mandou para o gol.

Dominante, o Palmeiras passou a controlar o jogo, valorizando a posse de bola. O Leão até tentou sair um pouco mais na reta final do 1º tempo, mas não conseguiu criar.

Mais 1 gol do Verdão

O Fortaleza voltou com outra postura para o 2º tempo e passou a criar chances. Com um time mais adiantado, criou com Hércules, Tinga e Titi.

Mas aos poucos, o Verdão foi retomando o controle do jogo, mesmo sem forçar tanto. E acertou a trave em cabeçada de Raphael Veiga, aos 18 minutos.

O jogo ficou equilibrado mais para a reta final do jogo, com o Leão criando uma chance com Brítez de cabeça.

Mas foi o Palmeiras que fez o 3º: Breno Lopes cruzou, Richard Ríos dominou, driblou Tinga e bateu no canto para marcar.

O Leão ainda teve chance de diminuir, mas perdeu grande oportunidade, com Moisés, aos 46 minutos.

Parimatch é a nova parceira do Campeonato Paulista de Futebol Feminino

Casa de apostas anuncia contrato como patrocinadora oficial do torneio

Agora é que são elas! A Parimatch, marca global de apostas, anuncia que é a nova patrocinadora oficial do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O torneio, que reúne 12 equipes do estado de São Paulo, começou no dia 3 de maio e vai até o dia 26 de novembro. A Parimatch é uma empresa que apoia o esporte em diversas modalidades e países, e agora começa a investir no futebol feminino brasileiro, que vem crescendo cada vez mais em qualidade e visibilidade. A marca da Parimatch estará presente nas placas de publicidade dos estádios, nos backdrops de entrevistas, atrás dos gols e nas redes sociais do campeonato. Maksym Tsaryk, diretor da Parimatch Brasil, afirma que a parceria é uma forma de valorizar o futebol feminino e incentivar novos talentos. “Estamos muito felizes em patrocinar o Campeonato Paulista de Futebol Feminino em 2023, um dos mais importantes e tradicionais do país. Acreditamos no potencial das jogadoras e queremos contribuir para o desenvolvimento da modalidade no Brasil. A Parimatch é uma empresa que respira esporte e que busca sempre oferecer as melhores oportunidades de apostas para os nossos clientes”, disse. O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, também comemorou a parceria com a Parimatch e destacou a importância do apoio das empresas ao futebol feminino. “O Campeonato Paulista de Futebol Feminino é um dos mais competitivos e equilibrados do Brasil, e conta com a participação de grandes clubes e jogadoras. É uma honra ter a Parimatch como patrocinadora oficial do torneio, pois demonstra o reconhecimento e o interesse pelo nosso trabalho. Esperamos que essa seja uma parceria duradoura e que traga benefícios para todos os envolvidos”, afirmou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento