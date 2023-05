Montar próprio computador. Preferência dos gamers

Qual a preferência dos gamers?

Uma pesquisa realizada pelo Voxel, website sobre jogos eletrônicos e vertical da NZN, revelou que 70,1% dos jogadores preferem montar seu próprio computador gamer em vez de comprar um pronto. O levantamento, feito entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, evidencia tendências para o mercado de computadores gamers com base no desejo de jogadores que pretendem comprar um novo PC.

Entre os itens mais citados como imprescindíveis em um PC gamer, ganharam destaque o RGB, que são as luzes coloridas adicionadas ao gabinete, mouse, teclado e outros acessórios do computador; e o water cooler, que ajuda a manter a temperatura do processador baixa.

Além disso, grande parte dos participantes, citaram a placa de vídeo, que é responsável pelo processamento gráfico; e o monitor de 144hz, que oferece uma taxa de atualização alta, resultando em uma imagem mais fluida e nítida, como itens indispensáveis.

Mais da metade dos entrevistados pretende investir no máximo R$ 5.400

O orçamento para um PC gamer foi outro ponto abordado na pesquisa. 60,9% dos entrevistados pretendem investir de R$ 1.500 até R$ 5.400, enquanto 32,4% pretendem investir de R$ 5.500 até R$ 9.400. Apenas 6,7% pretendem investir de R$ 9.500 até R$ 12.000 ou acima.

O editor-chefe da NZN, Renan Hamann, destaca que a maioria dos entrevistados opta por montar seu próprio computador gamer justamente para que possam escolher o que é mais adequado de acordo com a renda e as preferências individuais.

“Montando o próprio computador, é possível escolher softwares, hardwares e periféricos de acordo com o gosto e o bolso, sendo algo importante, justamente, por permitir uma modulação de custos. Com a pesquisa, observamos que pessoas com uma fonte de renda maior optam por uma marca, enquanto os que possuem uma renda menor precisam escolher outra. E os indivíduos variam suas preferências também, elencando prioridades que atendam suas necessidades naquele momento”, explica.

Marcas favoritas

A pesquisa também revelou a preferência dos entrevistados por marcas específicas de processadores, memórias RAM e placas de vídeo. 55,2% dos entrevistados expressaram preferência pela marca Intel em relação à linha de processadores da AMD.

“Ao filtrar pela renda, a preferência por marcas específicas de processadores varia. Por exemplo, quando filtramos pelas duas opções mais altas de investimento, a partir de R$ 9.500, 72,7% da população prefere a marca de processadores AMD. Quando filtramos pela renda de R$ 1.500 até R$ 7.400, temos uma preferência pela marca Intel de 57,1%”, detalha Hamann.

Já em relação à memória, 86,7% dos entrevistados escolheram a memória SSD como a melhor opção e as marcas HyperX, Corsair e Kingston ficaram na liderança. Em pergunta relacionada à marca de placa de vídeo, a NVIDIA teve a maior aceitação, com 39,2%, seguida pela Gigabyte com 14,9%.

No fim das contas, a montagem de um computador gamer pode ser uma escolha vantajosa para aqueles que querem um equipamento personalizado e adaptado às suas necessidades e preferências, podendo escolher marcas específicas e desembolsar um valor que faça sentido no orçamento.

Público base

A pesquisa foi veiculada durante seis dias e obteve um total de 273 respostas válidas. A maioria dos entrevistados (79,9%) possui entre 18 e 34 anos, sendo que até 24 anos esse percentual é de 31,9%.

68,5% da base de entrevistados afirmou já possuir um computador gamer e, numa escala de 1 a 10, 69% dos entrevistados selecionaram notas entre 8 e 10 com relação à satisfação com seus computadores atuais.

Sobre a NZN

A NZN é um dos principais players para soluções de publicidade e comunicação online. Com três pilares independentes — NZN Media, NZN Content e NZN Services —, a empresa é a maior criadora de verticais do Brasil e oferece serviços exclusivos para planejamento e execução de campanhas digitais.

A empresa é proprietária das verticais TecMundo, Voxel, The BRIEF, Mega Curioso, Minha Série, Baixaki e Click Jogos, além de possuir 28 milhões de usuários únicos mensais, alcançando 1 em cada 5 usuários da internet brasileira.

