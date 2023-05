Alta temporada. 10 dicas para economizar nas viagens

A alta temporada está chegando

A previsão feita no início do ano devido aos feriados recordes de 2023 se concretizou: turistas, a lazer ou a trabalho, têm competido por espaços em aeronaves, quartos de hotéis e mesas em restaurantes. Durante a alta temporada de julho, que logo se aproxima, a situação deverá se intensificar. Para escapar das filas nos aeroportos e garantir aqueles dias de descanso (merecidos, afinal), confira 10 dicas infalíveis do especialista Luiz Moura, cofundador da agência de viagens corporativas VOLL (www.govoll.com) e conselheiro de turismo da Fecomércio/SP.

“Ainda é possível se organizar e curtir férias em julho, mesmo sendo um período disputado devido ao recesso escolar. Até mesmo quem viaja a trabalho consegue aproveitar os momentos de descanso e emendar o fim de semana em lugares interessantes. Para isso, o essencial é se organizar desde já”, ressalta o especialista da VOLL.

1 – Planeje para antecipar a compra das passagens com cerca de três semanas antes da data da viagem. Por exemplo, em uma ponte aérea saindo do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a mesma passagem aérea pode ter aumento de mais de 200% se, ao invés de comprada com 20 dias de antecedência, ela for adquirida apenas 3 dias antes;

2 – Teste turnos diferentes para a mesma viagem. O preço pode variar se a viagem for logo no início da manhã ou no meio da tarde, por exemplo;

3 – Teste também mudar para um dia antes ou depois para partida e chegada, para a mesma viagem, quando possível;

4 – Avalie ainda opções diferentes de aeroportos. Um exemplo é Maragogi, em Alagoas. A cidade do litoral nordestino está praticamente à mesma distância tanto do aeroporto de Maceió (124km), capital do mesmo estado, quanto de Recife (130km), capital do estado vizinho Pernambuco;

5 – Programe-se para chegar com prazo maior que o habitual no aeroporto ou na rodoviária, pois o trânsito nessas regiões durante a alta temporada são mais intensos;

6 – Antecipe seu check in para evitar filas nos aeroportos. Atualmente é muito comum a disponibilização desse recurso que pode economizar muitos minutos de pé esperando para validar sua passagem;

7 – Se for precisar de transfer, pesquise companhias com referência ou, caso não tiver a quem perguntar, consulte uma agência de viagens. Em alguns casos, há hotéis que oferecem transfer gratuitamente;

8 – Já se sua viagem for de carro próprio, faça uma revisão antes em uma concessionária ou oficina mecânica de confiança, para evitar gastos inesperados e acima do preço normal com reparo durante a viagem;

9 – O seguro viagem é fundamental. Não tente economizar com esse item, pois a falta dele poderá fazer com quem um pequeno imprevisto torne-se um grande problema durante o passeio;

10 – No caso do viajante corporativo, a empresa que tem em mãos ferramentas modernas, como plataformas que ofereçam recursos arrojados, terão com certeza mais chances de economizar, pois por meio delas é possível ter comparativos de preços, mais agilidade e transparência no processo de reservas;

