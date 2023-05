Drive-thru da Campanha do Agasalho no dia 20

O Fundo Social de Solidariedade de Americana promover dia 20 o drive-thru

para a arrecadação de doações da Campanha do Agasalho 2023, “Esquenta, Coração!”. A ação específica de coleta no dia 20, intitulada de “Dia D”, será realizada na Avenida Brasil, nº 85, na Prefeitura de Americana. O “Dia D” é uma iniciativa da EPTV, e envolve vários municípios da região.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, falou sobre a importância da parceria com a EPTV. “A exemplo do ano passado, Americana realizará o drive-thru para intensificar a coleta de doações para a Campanha do Agasalho, atendendo as famílias em situação de vulnerabilidade da cidade. Agradecemos a equipe da EPTV e convidamos a população para participar deste ato de solidariedade”, disse Lionela.

Poderão ser entregues roupas, calçados de inverno, cobertores, desde que estejam limpos e em bom estado de conservação.

O Fundo Social de Solidariedade de Americana mantém também postos fixos de arrecadação, na própria sede do Fundo Social (Rua das Poncianas, 930-B, Jardim Glória), e na Prefeitura (Avenida Brasil, 85), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A campanha “Esquenta, Coração!” vai até 31 de julho.

