Manchester City leva título da Champions (1-0)

O Manchester City venceu a Inter (ITA) e levou o título da Champions

League na noite deste sábado em Istambul. O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo. Foi a quarta vez seguida que o torneio foi decidido pelo placar mínimo (1-0).

Pela primeira vez em sua história, o Manchester City conquista o título da UEFA Champions League! O gol histórico da vitória contra a Inter de Milão foi marcado por Rodri no segundo tempo, resolvendo tudo com o único gol da partida final. O brasileiro Ederson evita empate com defesa incrível aos 89.

PSG tentou com Neymar e Messi e ainda nem foi pra final.

O pré-jogo teve show com a brasileira Anitta, que vai tentar explodir sua carreira no verão da Europa deste ano.

@Anitta homenageou Vini Jr. em sua performance na final da Champions League após episódios racistas contra o jogador. Ela é a primeira brasileira a se apresentar no principal campeonato do futebol europeu!

