Padres cobram mais divulgação do passe idoso

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro (MDB), na companhia do consultor de políticas públicas de transporte coletivo, sr. Vladeir Truzzi, visitou o padre Paulo Roberto Saraiva de Brito, coordenador dos padres de Santa Bárbara d’oeste, para pedir seu apoio na divulgação do cartão BUS+Senior, benefício que oferece passagem gratuita no transporte metropolitano a maiores de 60 anos, conforme legislação estadual.

De acordo com a legislação federal, o idoso com 65 anos ou mais tem acesso gratuito ao apresentar o documento de identidade ao motorista. No entanto, o benefício foi estendido para quem tem entre 60 e 64 anos, por meio do uso do cartão específico, assegurado pelo Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 67.455.

Para ter acesso ao cartão BUS+Senior em Santa Bárbara d’Oeste, basta comparecer com originais e cópias do RG, CPF e comprovante de endereço ao Terminal Metropolitano da cidade, localizado na rodovia Luís Ometto (SP-306), no Jardim Firenze. O cartão não tem custo. Para mais informações, visite o endereço eletrônico www.busmais.com.br ou ligue gratuitamente para 0800 777 2870.

