Novo horário a partir desta segunda-feira (1º) busca melhorar a organização da rede e o atendimento à população

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré anunciou, na sexta-feira (29), a padronização do horário de funcionamento das farmácias das UBSs e UPAs da rede municipal. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira (1º) e estabelece atendimento das 7h30 às 16h30 em todas as unidades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa em alinhamento com a Coordenação da Assistência Farmacêutica, com aprovação da gestão municipal e do Conselho Municipal, tem como objetivo otimizar os fluxos assistenciais e administrativos, além de fortalecer a organização da rede municipal.

Leia + sobre saúde