A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira (2) a 20ª Reunião Ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, os vereadores devem apreciar um veto do Executivo e dois projetos de lei, além de três moções de aplauso.

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Entre as matérias em pauta está o Projeto de Lei nº 174/2025, de autoria da vereadora Esther Moraes, que cria a Campanha de Valorização e Visibilidade da Pessoa Trancista, a ser realizada na primeira semana de junho. Também será votado o Projeto de Lei nº 01/2026, de autoria dos vereadores Isac Sorrillo e Paulo Monaro.

A matéria dispõe sobre a autorização excepcional para poda ou remoção de árvores em áreas públicas ou particulares em casos de omissão do Poder Público.

Os parlamentares ainda analisarão o veto total do prefeito ao Projeto de Lei nº 23/2026, de autoria do vereador Tikinho TK, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de Santa Bárbara d’Oeste.

Vereador de olho nas moções

Na parte final da sessão, serão apreciadas três moções de aplauso. A primeira, de autoria do vereador Arnaldo Alves, homenageia a Paróquia Imaculada Conceição pela celebração do Jubileu de Esmeralda, em comemoração aos 40 anos de fundação. As outras duas, apresentadas pelo vereador Carlos Fontes — uma delas em conjunto com Alex Dantas —, reconhecem a empresa Golden Networking pelos quatro anos de atividades e a empresa Soro Film por sua trajetória de empreendedorismo, geração de empregos e contribuição ao desenvolvimento econômico do município.

A sessão ordinária, com início às 14 horas. é aberta ao público e será realizada no plenário “Dr. Tancredo Neves”, no Palácio 15 de Junho, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo nas redes sociais e pela Santa Bárbara FM (95,9MHz).