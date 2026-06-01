Santa Bárbara d’Oeste tem a menor taxa de mortes no trânsito entre os 51 municípios da Região Administrativa de Campinas que possuem mais de 25 mil habitantes, conforme dados do Infosiga, do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito).

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Nos últimos 12 meses, Santa Bárbara d’Oeste registrou 12 óbitos, o equivalente a 6,56 para cada 100 mil moradores. Se considerar toda a Região Administrativa de Campinas, composta por 81 municípios, apenas duas cidades têm um índice menor que esse: Nazaré Paulista (5,43) e Engenheiro Coelho (4,96), ambas com menos de 25 mil habitantes.

No Estado todo, entre os municípios com 150 a 300 mil habitantes, Santa Bárbara d’Oeste só fica atrás de Francisco Morato (6,04), Ferraz de Vasconcelos (5,01) e São Caetano do Sul (2,39).

Os dados do Infosiga também mostram uma queda de 75% no número de mortes no trânsito barbarense em 2026. A cidade teve três óbitos no primeiro quadrimestre deste ano. No mesmo período de 2025, foram 12.

Força de Santa Bárbara

“Santa Bárbara d’Oeste se consolida como referência regional em segurança no trânsito graças a um trabalho de planejamento, responsabilidade e investimentos constantes realizados pela nossa Administração. Seguiremos avançando com obras de mobilidade, ampliação da sinalização e ações de conscientização para garantir mais qualidade de vida à população. Nosso compromisso é preservar vidas e tornar Santa Bárbara d’Oeste uma cidade cada vez mais organizada, inovadora e preparada para o futuro”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

A melhora nos números acompanha uma série de medidas adotadas pela Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa Civil.

Entre as ações, estão implantação de novos pontos de fiscalização eletrônica, implantação de novas travessias para pedestres, reforma permanente da sinalização de trânsito horizontal e vertical, campanhas periódicas focadas no respeito aos pedestres e em práticas de direção segura para motociclistas e o funcionamento da Cidade Mirim de Trânsito, um programa permanente para crianças, que são potenciais futuros condutores.

“A nossa secretaria tem por objetivo garantir um trânsito seguro, buscando implantar medidas mitigadoras para a redução dos acidentes e, consequentemente, dos óbitos. São intervenções viárias e ações de conscientização que fazem a diferença no dia a dia do barbarense”, diz o secretário de Segurança Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.