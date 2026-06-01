Sumaré foi escolhida para receber um dos maiores investimentos privados em tecnologia da história da RMC (Região Metropolitana de Campinas). A empresa Ascenty anunciou a implantação do complexo “Sumaré 3”, um mega data center projetado especialmente para operações de inteligência artificial, dentro de um pacote de investimentos de US$ 1,2 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 6 bilhões, destinado à expansão da companhia no Estado de São Paulo.

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O novo empreendimento será instalado em uma área de 48 mil metros quadrados e contará inicialmente com capacidade energética de 90 megawatts (MW), sendo 60 MW destinados exclusivamente às operações de tecnologia da informação. Segundo a empresa, o “Sumaré 3” será o primeiro grande centro de dados da região concebido desde sua origem para atender às crescentes demandas da inteligência artificial.

A estrutura representa uma nova geração de data centers, preparada para suportar cargas computacionais muito superiores às utilizadas em operações convencionais. A tecnologia permitirá a instalação de equipamentos de alto desempenho e elevado consumo energético, fundamentais para aplicações de inteligência artificial, computação em nuvem, armazenamento de dados e processamento avançado de informações.

Além do impacto tecnológico, o investimento também trará importantes reflexos para a economia local. A expectativa é de geração de aproximadamente 600 empregos diretos durante a fase de construção. Após a conclusão das obras e o início da operação, cerca de 120 postos permanentes de trabalho especializados deverão ser mantidos.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a relevância do empreendimento para o futuro de Sumaré e para a geração de oportunidades à população.

Fala prefeito de Sumaré

“Recebemos essa notícia com enorme entusiasmo, pois ela demonstra a confiança de grandes empresas no potencial de Sumaré. Estamos falando de um investimento bilionário que coloca nossa cidade no mapa da inovação tecnológica mundial, gera empregos, fortalece nossa economia e abre portas para novas oportunidades de desenvolvimento. É mais um resultado do trabalho que estamos realizando para tornar Sumaré cada vez mais atrativa para quem deseja investir, empreender e gerar riqueza”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Andre da Farmácia ressaltou a importância de Sumaré no contexto regional. “Com a chegada do novo investimento da Ascenty, Sumaré dá mais um passo decisivo rumo ao futuro, consolidando-se como um dos principais polos de inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável do país. O empreendimento fortalece a posição estratégica do município na economia digital, amplia sua competitividade na atração de novos negócios e projeta a cidade como referência para o setor de tecnologia e inteligência artificial no Brasil e na América Latina”, disse.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, o anúncio representa um marco histórico para o município. “Esse investimento bilionário posiciona Sumaré em um novo patamar de desenvolvimento econômico, conectando a cidade às principais tendências globais da tecnologia e da inteligência artificial. Estamos falando de geração de empregos, atração de empresas, fortalecimento da cadeia produtiva local, qualificação profissional e ampliação das oportunidades para a nossa população”, destacou.

Segundo o secretário, os impactos positivos serão percebidos em diversos setores da economia. “Durante a implantação, haverá uma forte movimentação na construção civil, engenharia, logística e prestação de serviços. Na fase operacional, surgirão oportunidades em áreas altamente qualificadas, como tecnologia da informação, inteligência artificial, automação, redes, segurança digital e manutenção especializada”, explicou.

Michelin também ressaltou que o investimento reforça a estratégia de desenvolvimento adotada pela atual administração municipal. “Sob a liderança do prefeito Henrique do Paraíso e do vice-prefeito Andre da Farmácia, Sumaré vem construindo um ambiente moderno, seguro e competitivo para receber grandes investimentos. Este projeto demonstra que a cidade está preparada para o futuro e pronta para ocupar posição de destaque na nova economia global”, afirmou.

Segundo a pasta, a chegada do complexo fortalece o posicionamento de Sumaré como um dos principais destinos para investimentos ligados à economia digital, ampliando a demanda por profissionais qualificados, estimulando novos negócios e fomentando o desenvolvimento de serviços especializados em toda a região.

A expectativa, ainda de acordo com a secretaria, é que o empreendimento impulsione ainda mais o desenvolvimento econômico do município, fortaleça o comércio e os serviços locais, amplie a arrecadação e incentive novos investimentos em infraestrutura, educação técnica e qualificação profissional.