A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou os corais selecionados para participar do 13º Encontro de Corais, que será realizado no dia 20 de junho, às 19h30, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”. Promovido em parceria com o Coral Municipal “Vozes Bárbaras”, o evento reunirá grupos de diferentes cidades da região em uma noite dedicada à música coral.

Foram selecionados para esta edição o Coral Afro Kumbayah, de Limeira; o Villa Coral, de Cosmópolis; o Coral Dorothea Bená Ghirotti, de São Pedro; o Coral Pró-Música, de Holambra; e o Coral Municipal de Itapetininga. Além dos grupos convidados, o Coral Municipal “Vozes Bárbaras”, anfitrião do encontro, fará uma apresentação especialmente preparada para a ocasião.

A curadoria foi conduzida por Eduardo Lustosa, regente do Coral Municipal “Vozes Bárbaras”, levando em consideração critérios como proficiência técnica, participação inédita no encontro e diversidade de repertório.

Ao todo, dez coros se inscreveram para participar desta edição: Coral Afro Kumbayah, de Limeira; Coral da OFISB, de Santa Bárbara d’Oeste; Coral Dorothea Bená Ghirotti, de São Pedro; Coral Ítalo Brasileiro, de Americana; Coral Municipal Bem Viver, de Vinhedo; Coral Municipal de Itapetininga; Coral Pró Música, de Holambra; Coro da Cidade de Valinhos; Madrigal Maestro Antônio Fraga, de Jaguariúna; e Villa Coral, de Cosmópolis.

Em caso de impossibilidade de participação de algum dos grupos selecionados, serão convocados os suplentes, obedecendo a seguinte ordem de classificação: Coral da OFISB, de Santa Bárbara d’Oeste; Madrigal Maestro Antônio Fraga, de Jaguariúna; Coral Bem Viver, de Vinhedo; Coral Ítalo Brasileiro, de Americana; e Coro da Cidade de Valinhos.

Tradicional no calendário cultural barbarense, o Encontro de Corais tem como objetivo promover a difusão da música coral, incentivar a troca de experiências entre grupos de diferentes cidades e conscientizar o público sobre as importâncias culturais, educativas, sociais e de bem-estar proporcionadas pela prática do canto coral.

Serviço



13º Encontro de Corais de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 20 de junho (sábado)

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Classificação: Livre

Entrada gratuita – ingressos disponíveis para retirada a partir das 18h30, na bilheteria do teatro