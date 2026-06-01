Um usuário da rede S Lucas Notre Dame de Americana reclama que o plano de saúde não depois de insistentes pedidos. Ele reclama de muitas dores e fez um relato a pedido do NovoMomento.

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O caso, pedra no ureter, se arrasta por uma semana e o homem reclama de dores e diz ter consigo os exames (já apresentados no hospital do plano) que comprovam a necessidade de atendimento com urgência.

Abaixo o relato do paciente do S Lucas Notre Dame.

Estou desde o dia 25/05 procurando o atendimento no hospital São Lucas em Americana com muita dor e através de um exame de tomografia eu descobri que o motivo seria uma pedra de 7 mm que esta no canal ureter, fiz exames de sangue que comprovam também uma infecção, o procedimento adotado pelo hospital foi a medicação para aliviar a dor e encaminhamento para o urologista que somente me atendeu no dia 26/05, em consulta com o DR ele me encaminhou novamente para o cirurgião que incialmente teria agenda somente para o dia 08/06.

Com a minha insistência consegui a liberação por parte dele para a cirurgia, fizemos os exames solicitado e enviado juntamente com o pedido para a liberação da cirurgia, onde o prazo de tratamento é de até10 dias uteis, ou seja, estou indo ao hospital com recorrência por que a dor é muito grande e somente alivia com a medicação(tramal), correndo risco já que existe de uma infecção e o hospital alega que nada pode ser feito a não ser a medição na veia em seguida me liberam, eu não estou suportando mais essa dor e corro risco de isso se agravar causando danos nos meus rins.