Primeira etapa já está no ar no site do Poder Legislativo, com oito documento fundamentais sobre o início da formação do Núcleo Colonial Nova Odessa

Em comemoração aos 121 anos de fundação do Núcleo Colonial de Nova Odessa, a Câmara Municipal deu início ao projeto Origens – Documentos Históricos de Nova Odessa – para preservar e dar publicidade a documentos que ajudam a contar a história da cidade.

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A primeira etapa do projeto já está disponível para consulta no site do Poder Legislativo. São, por enquanto, oito registros fundamentais, que oferecem um ponto de partida para pesquisadores, estudantes e todos os interessados em conhecer o passado do nosso município.

O acervo disponível é o início do projeto, que receberá atualizações frequentes. Novas fontes e documentos históricos serão adicionados regularmente ä página assim que forem localizados e verificados, garantindo que a memória de Nova Odessa continue sempre atualizada e acessível a todos.

Cada documento apresentado terá duas versões no site da Câmara:

– A imagem do Diário Oficial ou veículo oficial no qual o documento foi originalmente publicado

– O texto do documento digitado para facilitar a leitura

Resgatar e preservar a memória da cidade é uma iniciativa que pretende não só tornar acessível a documentação histórica, mas também conectar os cidadãos de Nova Odessa com seu passado. “Quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Ou seja, conhecer suas raízes e sua história é essencial para construir um futuro com propósito e direção. Agradeço a equipe da Câmara, por meio do trabalho do jornalista, da direção geral e do setor jurídico, que está viabilizando esse projeto que ajuda a cidade a se reconhecer e se conectar orgulhosa com seu passado”, diz o presidente da Câmara, o vereador Oséias Jorge (PSD).