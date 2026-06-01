A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), segue avançando nas obras de revitalização da Avenida Rebouças com a execução da pintura da ciclovia da via, uma das principais intervenções previstas no projeto de modernização do corredor urbano.

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Considerada um dos principais eixos de circulação da cidade, a Avenida Rebouças registra intenso fluxo diário de veículos, ciclistas e pedestres. Diante da importância estratégica da via para a mobilidade urbana, a administração municipal iniciou uma ampla requalificação com foco na modernização da infraestrutura e na reorganização do espaço urbano.

Além da revitalização da ciclovia, o projeto contempla a implantação de iluminação de alta performance, adequação e padronização das calçadas com acessibilidade em toda a extensão da avenida, reforço da sinalização viária e implantação de novo paisagismo, incluindo o plantio de palmeiras como elemento de valorização estética e ambiental da região.

Ações em Sumaré

A pintura da ciclovia integra as ações voltadas à melhoria da segurança viária e à organização do tráfego, oferecendo melhores condições de circulação para ciclistas e contribuindo para a mobilidade sustentável no município.

Segundo a administração municipal, as intervenções seguem o cronograma estabelecido e fazem parte de um conjunto de ações voltadas à qualificação da malha viária de Sumaré, acompanhando o crescimento da cidade e a necessidade de atualização dos principais corredores de tráfego.

A revitalização da Avenida Rebouças também busca proporcionar mais conforto, acessibilidade, segurança e qualidade de vida para a população, fortalecendo a infraestrutura urbana e valorizando um dos mais importantes acessos da cidade.