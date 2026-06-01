O preço do café segue em queda, com recuo de 4,41% em abril, reforçando a trajetória de reduções iniciada ainda no segundo semestre de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

É o que apontou o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Carnes consideradas do “dia a dia”, como o coxão mole e o lagarto, também apresentaram redução no preço. Destaque também para a queda no preço das bebidas não alcoólicas (alimentação e bebidas) e produtos de limpeza.

No caso do café, apontou o IPS/FIPE, a redução de 4,41% no preço registrado em abril deve-se, de acordo com Acácio Maciel, diretor da APAS em Campinas, à expectativa de safra recorde no Brasil.

“A perspectiva de recuperação da oferta global e a expectativa de uma safra recorde no Brasil para o ciclo 2026/27 influenciaram as reduções nos preços do produto, que deve continuar em queda nos próximos meses”, explicou o diretor. Nos últimos 12 meses, o café acumula queda de 5,13%. “A continuidade dessa tendência pode contribuir para suavizar o impacto da inflação no carrinho de compras, especialmente em produtos amplamente consumidos pelos brasileiros”, destaca Maciel.

Carnes e produtos de limpeza. Preço

Já em relação ao preço das carnes, destaque para a queda no preço do coxão mole – corte considerado do “dia a dia” do consumidor – que ficou 3,80% mais barato em abril, de acordo com o IPS, assim como o lagarto, cuja redução de 2,80% no mesmo mês. Alcatra e contrafilé também registraram quedas no período, de 2,26% e 1,97% respectivamente. O estudo da APAS em parceria com a FIPE destaca ainda a redução das bebidas não alcóolicas (0,63%) e nos produtos de limpeza (0,58%).

Sobre a APAS – Com 55 anos, a APAS (Associação Paulista de Supermercados) representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente.

A APAS conta com mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de SP, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. O setor supermercadista paulista faturou, em 2024, R$ 328 bilhões — crescimento real de 3% em relação a 2023 — 9,7% do PIB estadual. Os supermercados empregam mais de 669 mil pessoas, com potencial de expansão de mais 34 mil vagas em diferentes funções.

Leia + sobre economia, emprego e mercado